Trasformarsi in un... femore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasformarsi in un... femore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OSSIFICARSI

Significato/Curiosita : Trasformarsi in un... femore

Insetti sono parte integrante del torace. in generale gli articoli di maggiore sviluppo in lunghezza sono il femore e la tibia, tuttavia nei diversi gruppi...

Estensore comune delle dita. tutte le falangi delle mani iniziano ad ossificarsi a partire dall'ottava settimana. similmente alle dita della mano, nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

