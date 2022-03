Un tipo di imposte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di imposte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERARIALI

Significato/Curiosita : Un tipo di imposte

Possessore (stato di famiglia, indicatore isee, oneri, passività). al modo di pagamento: imposte in moneta, o imposte in natura (in disuso). metodo di riscossione:...

Il danno erariale, nell'ordinamento giuridico italiano, è il danno sofferto dallo stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con tipo; imposte; Lista delle sviste tipo grafiche; tipo di assicurazione per automobilisti; È agli antipo di della libertà; Un diffuso carattere tipo grafico; imposte con la forza; Riscuote imposte ; imposte delle finestre; Non sottoposto a imposte ; Cerca nelle Definizioni