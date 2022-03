Ha un taglio in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un taglio in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VITE

Significato/Curiosita : Ha un taglio in testa

Particolare tipo di vite vite a legno – per assemblare parti in legno vite senza fine – un tipo di ingranaggio vite – condizione di volo vite parallele – di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con taglio; testa; Progettò il taglio dell istmo di Suez; Opposta al taglio nelle lame; taglio a fine parola; Il suono... del taglio ; In testa all astronauta; Attesta la paternità di un invenzione; Il rinoceronte l ha... in testa ; Ministro del culto protesta nte;