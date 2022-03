La sultanina che si mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sultanina che si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : La sultanina che si mangia

Mandorle e uva sultanina. la pata asada (zampa di maiale arrostita) è una delle forme più popolari per consumare il maiale; si mangia in un panino, come...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con sultanina; mangia; È sultanina quella sotto spirito e nei dolci; C'è quella sultanina ; Non ne ha l’uva sultanina ; Un frutto esotico che si mangia a fette; C è chi li mangia con il latte la mattina a colazione; Spesso si mangia no con i formaggi; mangia no gli avanzi di altri animali; Cerca nelle Definizioni