Si stabiliscono... per guarire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stabiliscono... per guarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERAPIE

Significato/Curiosita : Si stabiliscono... per guarire

Ricongiunge con pietro e astor e i tre, accompagnati da coccolone, si stabiliscono temporaneamente a cefalù, dove passano un po' di tempo insieme. il...

Professionali. le terapie vengono solitamente classificate in terapie farmacologiche, terapie chirurgiche, terapie preventive (o profilassi), terapie di sostegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con stabiliscono; guarire; Si stabiliscono per guarire; Si stabiliscono toccando; Si stabiliscono per guarire ; Che si possono guarire ; Si fanno per guarire ; guarire dalla pazzia; Cerca nelle Definizioni