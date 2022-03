Separazione di tipo religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separazione di tipo religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCISMA

La separazione dei poteri (o divisione dei poteri), nel diritto, è uno dei principi giuridici fondamentali dello stato di diritto e della democrazia liberale...

Cercando lo scisma del xiv secolo che portò all'elezione di due e poi tre papi contemporaneamente, vedi scisma d'occidente. il grande scisma, conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

