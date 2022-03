Riduzione del numero di cromosoomi in una cellula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzione del numero di cromosoomi in una cellula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEIOSI

Significato/Curiosita : Riduzione del numero di cromosoomi in una cellula

Fase riduzionale: prima divisione meiotica o meiosi i fase equazionale: seconda divisione meiotica o meiosi ii avviene la duplicazione del materiale genetico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con riduzione; numero; cromosoomi; cellula; riduzione di prezzo; riduzione della forza muscolare; riduzione della lunghezza; La scienza araba che significa riduzione ; Il numero ... della persona più importante; Il numero sotto cui si può scendere; Computo, numero ; Relativo al numero con la mantissa; La cellula nervosa; Parte vitale della cellula ; Si scaricano su cellula ri e tablet; cellula delle felci; Cerca nelle Definizioni