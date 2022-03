Programma trasmesso in differita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma trasmesso in differita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : REGISTRAZIONE

Significato/Curiosita : Programma trasmesso in differita

2004. le puntate del programma, ideato da maria de filippi, sono trasmesse in differita, non vi è uno studio né un presentatore, ma solo il commento affidato...

La faa o l'enac) e dimostrare tale registrazione con un documento ufficiale chiamato "certificato di registrazione" ogni volta che sono in esercizio.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con programma; trasmesso; differita; Un longevo programma RAI; Il programma con Fazio e la Lagerback; programma tv a pagamento; Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma ; Patrimonio trasmesso ai propri figli; Insieme a Butt-head in un cartone trasmesso da Mtv; Un programma di Daniele Luttazzi trasmesso da La7; Cerca nelle Definizioni