Si pratica osservando gli uccelli nel loro habitat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica osservando gli uccelli nel loro habitat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BIRD WATCHING

Significato/Curiosita : Si pratica osservando gli uccelli nel loro habitat

Il riconoscimento dei loro canti e richiami. colui che pratica l'osservazione degli uccelli è detto osservatore degli uccelli od osservatore ornitologico...

L'osservazione degli uccelli od osservazione ornitologica (birdwatching in inglese) è un passatempo inerente all'osservazione e allo studio degli uccelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

