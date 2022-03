Pezzetto di carne consumato caldissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzetto di carne consumato caldissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCOTTADITO

Significato/Curiosita : Pezzetto di carne consumato caldissimo

Costiera; tra gli alimenti più utilizzati troviamo: il pane, la pasta, la carne, formaggi e il vino. l'isolamento che per decenni ha caratterizzato la regione...

Che vengono passate a fuoco vivo sulla griglia e prendono il nome di "scottadito". le costolette sono in genere tagliate abbastanza spesse per evitare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

