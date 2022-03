Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUV

Significato/Curiosita : Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale

Veicolo di utilità sportiva, acronimo suv) identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale...

Disambiguazione – "suv" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi suv (disambigua). sport utility vehicle, (in italiano veicolo di utilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con modelli; automobile; assetto; rialzato; trazione; integrale; Una presentazione di modelli ; Sono uguali nei modelli ; Esemplari, modelli ; modelli ni che viaggiano su rotaie; Indicano la potenza del motore dell automobile ; Tetto d automobile ; Il dato del motore dell automobile espresso in cc; L automobile USA; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale; Migliora l assetto di molte auto veloci; Nuovo assetto ; Le doppie in assetto ; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale; Individuato o rialzato ; Hanno assetto rialzato e trazione integrale; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale; Contrazione del diametro della pupilla; I muscoli per la contrazione di un organo; Cavo atto a esercitare una trazione ; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale ; È fatto con farina integrale ; Nella farina integrale ; Nelle auto è anteriore, posteriore o integrale ; Cerca nelle Definizioni