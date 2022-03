Le iniziali di Zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le iniziali di Zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZR

Significato/Curiosita : Le iniziali di zero

Renato zero, pseudonimo di renato fiacchini (roma, 30 settembre 1950), è un cantautore, showman, ballerino e produttore discografico italiano. considerato...

zr – simbolo chimico dello zirconio zr – codice hasc del comune di zrnovci (macedonia del nord) zr – codice vettore iata di aviacon citotrans (russia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

