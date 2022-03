Si gioca durante gli allenamenti di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca durante gli allenamenti di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORELLO

Significato/Curiosita : Si gioca durante gli allenamenti di calcio

La partita di calcio si basa su una serie di regole e si gioca con un pallone da calcio. con sorteggio prima dell'inizio della partita si decide su quale...

torello – frazione di castel san giorgio (sa) torello – frazione di marmora (cn) torello – frazione di marzano appio (ce) torello – frazione di melizzano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

