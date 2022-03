Genere di piante tropicali di grandi dimensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di piante tropicali di grandi dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRACENA

Significato/Curiosita : Genere di piante tropicali di grandi dimensioni

(camellia) l., 1753 è un genere di piante della famiglia delle theaceae, originario delle zone tropicali dell'asia. il nome del genere, scelto da linneo, deriva...

Disambiguazione – "dracena" rimanda qui. se stai cercando il comune brasiliano, vedi dracena (brasile). disambiguazione – "dracena" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

