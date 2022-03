Forma imponenti cascate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma imponenti cascate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NIAGARA

Significato/Curiosita : Forma imponenti cascate

Le cascate dell'iguazú (port. cataratas do iguaçu, sp. cataratas del iguazú, guaraní chororo yguasu) sono cascate generate dal fiume iguazú al confine...

Le cascate del niagara (in inglese niagara falls, in francese chutes du niagara), situate a nord-est dell'america del nord, tra gli usa e il canada, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

