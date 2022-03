Darsi da fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Darsi da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGIRE

Significato/Curiosita : Darsi da fare

Progetti, si agisce, darsi sa fare (associato di estate) ovest, dove si lavora su progetti già iniziati (associato all'autunno) nord, fare il bilancio e sintesi...

La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

