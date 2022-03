Il computer della Apple corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer della Apple corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAC

Significato/Curiosita : Il computer della apple corto

Significati, vedi imac (disambigua). l'imac è una famiglia di computer all-in-one prodotta dalla apple e indirizzata inizialmente ad un pubblico che desidera...

Canadese mac – film del 1992 diretto da john turturro mac – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di macon smart (stati uniti) mac – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web; Unità di misura d informazione nel computer ; I puntini che formano una immagine sul computer ; Anima... il video del computer ; Lo studente che non si accontenta della maturità; L orma... della nave; Jennifer nel cast della pellicola Come ti spaccio la famiglia; Un soft drink a base di estratto della radice di zenzero; È concorrente di apple ; Jobs: fondò la apple ; _ Jobs, fu CEO di apple ; L assistente della apple ; Nel Monopoly c è il corto ; Volatile corto di cervello; Accorto , prudente; Governo... corto ;