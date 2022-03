Venire in possesso per via di successione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venire in possesso per via di successione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EREDITARE

Significato/Curiosita : Venire in possesso per via di successione

Guerra di successione spagnola successione spagnola, guerra di, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) guerra di successione...

L'emocromatosi ereditaria (greco hàima sangue, e chroma, -atos colore), in passato chiamato anche diabete bronzino, è una malattia metabolica genetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con venire; possesso; successione; Per farla venire basta pensarci; Per farla venire basta pensarli; È di là da venire ; Far venire prima; Un possesso che è diviso in più parti; Il possesso re legittimo; possesso dei requisiti; Il fiabesco possesso re di una lampada magica; Esposizione di fatti secondo la successione nel tempo; Una successione di alberi; Grandi onde marine in successione ; Una successione ordinata di elementi; Cerca nelle Definizioni