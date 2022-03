Il suo indice faceva... aumentare l affitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo indice faceva... aumentare l affitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISTAT

Significato/Curiosita : Il suo indice faceva... aumentare l affitto

Dell'energia, il petrolio e il gas contribuiscono solo al 5,7% del pil del paese. i proventi delle esportazioni hanno permesso alla russia di aumentare le sue...

L'istituto nazionale di statistica (istat o istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con indice; faceva; aumentare; affitto; Un indice d umidità; Un indice oscillante; È indice di affanno; Un indice d umidità; Gli alberi col cui legno gli Egizi faceva no i sarcofagi; faceva coppia con Stantio; faceva vincere al Totip; faceva coppia con Croc; Fa aumentare la tiratura del giornale; Si dice per aumentare ; aumentare al massimo le proporzioni; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; L affitto di un veicolo; È data in affitto dalla banca ai propri clienti; Sono doppie nell affitto ; L affitto ... della nave; Cerca nelle Definizioni