Il no di Putin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il no di Putin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NIET

Significato/Curiosita : Il no di putin

Russa. è l'ex moglie di vladimir putin, presidente russo e già primo ministro della russia, dal quale si è separata a seguito di un divorzio consensuale...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

