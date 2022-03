Pianta grassa dalle innumerevoli proprietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta grassa dalle innumerevoli proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALOE VERA

Colore, vedi melanzana (colore). la melanzana (solanum melongena l.) è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle solanaceae, coltivata...

aloe vera (l.) burm.f. è una pianta succulenta della famiglia delle asphodelaceae, che predilige i climi caldi e secchi. è una pianta succulenta perenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

