Non Valido - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : NV

Significato/Curiosita : Non valido

Pedro manuel valido franco, noto semplicemente come pedro valido (lisbona, 13 marzo 1970), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo...

Bassi nv – codice vettore iata di air central nv – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua navajo nv – codice iso 3166-2:us del nevada (stati uniti) nv – simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

