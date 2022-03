Mostra-mercato di vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostra-mercato di vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ENOPOLIO

Significato/Curiosita : Mostra-mercato di vini

Occasione della prima mostra mercato dei vini tipici svoltasi a siena nel 1931, organizzata dall'ente mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati...

nel 1938 viene costruita in pieno centro cittadino la distilleria ed enopolio dei castelli romani, un progetto che decreta la fine del sogno della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

