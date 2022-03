Un mobile da ingresso su cui si appendono abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mobile da ingresso su cui si appendono abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ATTACCAPANNI

Significato/Curiosita : Un mobile da ingresso su cui si appendono abiti

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «attaccapanni» wikimedia commons contiene immagini o altri file su attaccapanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con mobile; ingresso; appendono; abiti; Un mobile imbottito che si trova in molti salotti; mobile usato per riporre biancheria; mobile , come i bracci di certe lampade; Indicano la potenza del motore dell automobile ; Un ampio ingresso ; ingresso di palazzo; Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade; Cupi... locali d ingresso ; Vi si appendono gli abiti; Vi si appendono le comunicazioni aziendali; Si appendono a stagionare; Li appendono gli adolescenti in camera; Soprabiti lunghi e malandati; L abiti no della bambola; Una donna che confeziona abiti ; Luogo... per abiti da rinnovare; Cerca nelle Definizioni