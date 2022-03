In matematica è uno scarto presunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In matematica è uno scarto presunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : APPROSSIMAZIONE

Significato/Curiosita : In matematica e uno scarto presunto

Di fidia o proporzione divina, nell'ambito delle arti figurative e della matematica, indica il numero irrazionale 1,6180339887... ottenuto effettuando...

Si possono avere due tipi di approssimazione: "approssimazione per troncamento": in questa tipologia di approssimazione si "tronca" letteralmente il numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

