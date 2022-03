Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANCOROTTO

Significato/Curiosita : Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo

Vuole che pietro lo accompagni. bossi, non informato da maroni di quest'incontro, vuole che pietro accetti di andare con lui per tenerlo d'occhio e riferirgli...

Kh-25mp as-13 kingbolt kingpost perno monaco zvezda kh-59 ovod as-14 kedge ancorotto kh-29l, kh-29t, kh-29te as-15 kent kent (contea) raduga kh-55, rkv-500... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con getta; canotto; tenerlo; fermo; Si getta dalle navi; Si getta nel cestino; Si getta a manciate; Contenitore edile per le getta te di calcestruzzo; Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto ; Così si vende il canotto ; Soffiare dentro al canotto ; Lo fu il canotto in una canzone di Renato Zero; Chi lo assume deve mantenerlo ; È difficile trattenerlo a lungo; Si cerca d ottenerlo con la rinoplastica; E' riprovevole sostenerlo ; Non si dà a chi è fermo ; Punto fermo nel tempo; Fa sudare anche chi sta fermo ; Può restare fermo in volo; Cerca nelle Definizioni