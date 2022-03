La famiglia di alberi di cui fa parte l eucalipto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia di alberi di cui fa parte l eucalipto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La famiglia di alberi di cui fa parte l eucalipto

Permettono di arrampicarsi sugli alberi, sui quali vive in piccoli gruppi. il koala passa quasi tutta la vita sugli alberi di eucalipto. verso sera, in quanto arboricolo...

Myrtaceae (juss., 1789), note anche come myrtacee, è una famiglia di piante sia arboree che arbustive appartenente all'ordine myrtales. secondo recenti...