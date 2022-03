Estremità in opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estremità in opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Estremita in opera

(circlip in inglese) è un anello d'arresto d'acciaio elastico, la cui circonferenza non è completa e che in corrispondenza delle due estremità presenta...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con estremità; opera; estremità d inglesi; Le estremità delle oche; Alle estremità di Nottingham; Le estremità del tailleur; Lavora in sala opera toria; Un opera zione effettuata dal falegname; La branca della matematica con le quattro opera zioni; Un opera zione del muratore;