Lo è un espressione come per lo piu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un espressione come per lo piu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LESSEMA

Significato/Curiosita : Lo e un espressione come per lo piu

Maggiore harriman per liberarsi di bambino e trinità. si presentano come professionisti: mortimer ha sempre la stessa espressione sul volto. sfideranno...

Un lessema è, in lessicologia strutturale, l'unità minima che costituisce il lessico di una lingua. dunque, a ogni lessema di una lingua può corrispondere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con espressione; come; L espressione latina per dire con tutto il cuore; Un espressione offensiva; Propri di un tipo di espressione algebrica; espressione latina che indica un immotivato accanimento giudiziario; Lo è un poeta come Omero; come il regime dell oppressore; Genere di uccelli come i rigogoli; Pianta come l agave; Cerca nelle Definizioni