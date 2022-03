Edificio di interesse storico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio di interesse storico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MONUMENTO NAZIONALE

Significato/Curiosita : Edificio di interesse storico

Villa floridiana è un edificio di interesse storico ed artistico di napoli, sito nel quartiere vomero all'interno dell'omonimo parco. il complesso faceva...

(nome). il monumento nazionale a vittorio emanuele ii o (mole del) vittoriano, chiamato per sineddoche altare della patria, è un monumento nazionale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Un edificio per cuocere mattoni; L immagine che dà l idea di un futuro edificio ; Sporge dall edificio ; Ambiente di un edificio ; Favorisce attività di interesse sociale; Sono d interesse pubblico; Si fanno per mostrare disinteresse senza parlare; interesse pari a zero; Gaetano, storico e giornalista del passato; Un predatore preistorico ; Oreste, storico doppiatore italiano di Woody Allen; Enrico storico tenore;