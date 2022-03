Città austriaca sul lago di Costanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città austriaca sul lago di Costanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Citta austriaca sul lago di costanza

Il lago di costanza (in tedesco, bodensee, ma conosciuto anche come schwäbisches meer, in alemanno bodesee) è un lago subalpino posto al confine di tre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bregenz (disambigua). bregenz (in alemanno breagaz) è un comune austriaco di 29 153 abitanti...