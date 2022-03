Il quartiere romano con il Colosseo quadrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quartiere romano con il Colosseo quadrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il quartiere romano con il colosseo quadrato

(9 in linea e 6 in colonna) e in ragione di ciò ricevette il soprannome di colosseo quadrato. è dichiarato dal mibac edificio di interesse culturale ex...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eur (disambigua). coordinate: 41°50'09.6n 12°27'57.6e / 41.836°n 12.466°e41.836; 12.466...