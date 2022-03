Pesantemente caldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesantemente caldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pesantemente caldi

Come molte altre città del nord europa. luglio e agosto sono i mesi più caldi. l'autunno incomincia a settembre ed è solitamente dapprima caldo e soleggiato...

Discrete escursioni termiche giornaliere, in cui non mancano periodi caldi ed afosi. particolarmente frequenti, come in tutti i balcani, le precipitazioni abbondanti...