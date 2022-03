Un operazione effettuata dal falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione effettuata dal falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RASPAMENTO

Significato/Curiosita : Un operazione effettuata dal falegname

Il banco da falegname è il primo ed il più importante tra gli attrezzi per la lavorazione manuale del legno, perché permette di tenere fermi i legnami...

Vocalizzazioni: il canto della cannaiola è costituito da sequenze di raspamenti ritmici, interrotti da singole note fischiate; il canto ritmico del cannareccione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

