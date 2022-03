Degno... di Omero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Degno... di Omero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EPICO

Significato/Curiosita : Degno... di omero

In esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a omero. ambientato ai tempi della guerra di troia, città da cui prende il nome, narra gli eventi accaduti...

se stai cercando altri significati, vedi epica (disambigua). un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con degno; omero; degno di attenzione; Ripaga in modo indegno ; degno di essere disprezzato; degno di elogio; Un poeta come omero ; Fu cantata da omero ; Una fascia di muscoli tra l omero e il gomito; Prova... di cocomero ;