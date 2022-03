Lo cambia spesso chi è lunatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo cambia spesso chi è lunatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo cambia spesso chi e lunatico

Consultante non riesce a vedere la realtà in modo analitico, e agisce in preda alle emozioni (lunatico) e alle superstizione. in amore l'arcano segnala sentimenti...

L'umore è uno stato d'animo persistente, che differisce dalle emozioni, dai sentimenti e dagli affetti per il fatto di essere meno specifico, meno intenso...