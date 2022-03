Unità di misura d informazione nel computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura d informazione nel computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosita : Unita di misura d informazione nel computer

Internazionale di unità di misura (in francese: système international d'unités), abbreviato in s.i. (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura...

bit (dall'inglese "binary digit") ha due significati diversi, a seconda del...

