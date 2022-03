Una fabbrica di laterizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fabbrica di laterizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORNACE

Significato/Curiosita : Una fabbrica di laterizi

Questo nome i tipi di laterizi forati che hanno lunghezza molto grande rispetto allo spessore. sono laterizi forati piani a forma di parallelepipedo, ottenuti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fornace (disambigua). una fornace è una costruzione muraria finalizzata alla cottura di materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

