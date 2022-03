Succosi frutti a spicchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Succosi frutti a spicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARANCIE

Significato/Curiosita : Succosi frutti a spicchi

la polpa è di colore arancio chiaro, costituita da spicchi facilmente separabili, molto succosa e dolce, entro la quale vi sono immersi numerosi semi...

Cercando il romanzo del 1962 scritto da anthony burgess, vedi arancia meccanica (romanzo). arancia meccanica (a clockwork orange) è un film del 1971 scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con succosi; frutti; spicchi; succosi frutti per spremute; succosi agrumi a spicchi; frutti simili alle mandorle; I frutti in salamoia; frutti che maturano con la paglia; frutti tropicali; Uno spicchi o del pallone da calcio; Si taglia a spicchi ; Frutti a spicchi ; Dividono il mappamondo in spicchi ; Cerca nelle Definizioni