Sono più lunghi d estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono più lunghi d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIORNI

Significato/Curiosita : Sono piu lunghi d estate

Primavera ed estate. questo fenomeno è parzialmente compensato dal fatto che durante l'estate boreale la terra si trova nel punto della sua orbita più lontano...

Disambiguazione – "giorni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giorni (disambigua). il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla...

