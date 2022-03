Sono ottimi quelli di Franciacorta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono ottimi quelli di Franciacorta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VINI

Significato/Curiosita : Sono ottimi quelli di franciacorta

Altri significati, vedi franciacorta (disambigua). coordinate: 45°37'12n 10°01'12e / 45.62°n 10.02°e45.62; 10.02 la franciacorta (franciacürta in dialetto...

vini – plurale di vino, bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dell'uva o del mosto vini – diminutivo del nome proprio di persona vincenzo vini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

