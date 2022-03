Sono doppie nel carretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie nel carretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RT

Significato/Curiosita : Sono doppie nel carretto

Adottarono il doppio cognome pignone del carretto. nel 1583 morì alfonso del carretto e i titoli passarono ad alessandro, nel 1633, su un insediamento preesistente...

rt, precedentemente chiamato russia today, è un canale televisivo satellitare russo diffuso a livello mondiale, il primo tra i canali della russia completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

