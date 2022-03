Sono divisi da frontiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono divisi da frontiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATI

attività professionali, modo di vivere e identità. il sápmi è diviso dalle frontiere di quattro stati: norvegia (40.000 sami), svezia (20.000 sami),...

Mutamenti nel territorio degli stati nascita degli stati nazionali nazione ragion di stato religione di stato segreto di stato stati del mondo stato cuscinetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

