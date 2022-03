Sollevare... il tetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevare... il tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCOPERCHIARE

Significato/Curiosita : Sollevare... il tetto

Galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. l'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde frantumandosi in migliaia di...

Ambientale 200 volte superiore a quello di hiroshima e nagasaki, che fecero scoperchiare la copertura e disperdere nell'atmosfera grandi quantità di vapore contenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

