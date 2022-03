Soffrire per il freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffrire per il freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GELARE

Significato/Curiosita : Soffrire per il freddo

Del freddo che egli passerà immediatamente al commissario, il quale la utilizzerà per trovarlo e per indurlo a parlare, inutilmente poiché il freddo, una...

Sottolineare l'ovvietà di un fatto al quale è attribuito un eccessivo rilievo. gelare il sangue nelle vene provocare improvviso terrore. generale inverno viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con soffrire; freddo; Fa soffrire il mal di mare; Non poter soffrire ; Patire, soffrire ; Gode nel far soffrire ; La cantante di Ma che freddo fa; Forti raffreddo ri; Le provoca il freddo ; Chi lo corre, suda freddo ; Cerca nelle Definizioni