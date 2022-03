Serve per fare alti salti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per fare alti salti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Serve per fare alti salti

Barriere basse, nata per permettere divertenti gare tra specialisti delle corse con ostacoli e di altre discipline, solitamente salti in estensione e velocità...

asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con serve; fare; alti; salti; serve per lanciare frecce; Non serve al prosatore; La scienza che si serve di potenti cannocchiali; Provvisti di ciò che serve ; Ci aiutano a fare i conti; Si fa tornando a fare ; fare la voce e i gesti di un altro; fare il tifo... o gli esami; Rettile asiatico che spicca salti da un albero all altro; Sport praticato da atleti alti ; Lo sono sempre i salti nel buio; Enfatico e alti sonante; Rettile asiatico che spicca salti da un albero all altro; Lo sono sempre i salti nel buio; Un appoggio nei salti più alti; I salti dei paracadutisti; Cerca nelle Definizioni