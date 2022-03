Segue il foglio rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue il foglio rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATENTE

Significato/Curiosita : Segue il foglio rosa

Helleborus niger (l., 1753), comunemente nota come elleboro nero o rosa di natale, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle ranunculaceae...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la patente (disambigua). la patente è una novella di luigi pirandello, pubblicata nel 1911 sul...

