Un seggio con lo stemma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un seggio con lo stemma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRONO

Significato/Curiosita : Un seggio con lo stemma

Delle medesime prerogative. il seggio di capuana, ad esempio, poteva ricevere in visita il vescovo, mentre il seggio di porto aveva l'esclusiva sul pescato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trono (disambigua). il trono è un seggio cerimoniale utilizzato in particolare dai monarchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con seggio; stemma; Lo sono gli impianti di risalita come le seggio vie; Carrozzella da passeggio ; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani; seggio per sovrani; Ha la lupa nello stemma ; Nel timbro e nello stemma ; stemma gentilizio; Lo stemma delle famiglie nobiliari; Cerca nelle Definizioni