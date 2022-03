_ sanctorum: luogo riservato a pochi privilegiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ sanctorum: luogo riservato a pochi privilegiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANCTA

Significato/Curiosita : _ sanctorum: luogo riservato a pochi privilegiati

Burro. nel vestiario erano privilegiati i pantaloni in luogo della tipica tunica romana, e le calzature celtiche il luogo di quelle romane. anche le sepolture...

Margareta 94. de sancto alexio 95. de sancta praxede 96. de sancta maria magdalena 97. de sancto apollinari 98. de sancta christina 99. de sancto jacobo majore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

