Un salto difficile a farsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto difficile a farsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MORTALE

Significato/Curiosita : Un salto difficile a farsi

Catherine ha un condrosarcoma al 3º stadio alla colonna vertebrale: un tipo di tumore che non risponde alla chemio e molto difficile da operare a causa della...

mortale è una serie televisiva francese, ideata da frédéric garcia e diretta da édouard salier e simon astier. la prima stagione della serie è stata diffusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con salto; difficile; farsi; L inizio dell assalto ; Un salto ... del fiume; Bob, asso americano del salto in lungo; Quella leggera comprende il salto in lungo; Uno difficile da convincere; Cosi è l impresa difficile ; Sta qui, se qui è il difficile ; Scarsa, difficile a trovarsi; farsi la testa pelata; Una voce di richiamo per non farsi sentire; In bilico sul da farsi ; Tentennare sul da farsi ; Cerca nelle Definizioni